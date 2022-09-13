الرياض 17 صفر1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسوقَع معهد الصناعات الغذائية اتفاقية تدريب وتوظيف مع الشركة السعودية لإنتاج غرف التبريد - CGS - وذلك من خلال وضع آلية تعاون مشترك في تعزيز وتأهيل وتوظيف الكادر السعودي في عدد من التخصصات الصناعية التي تتناسب مع احتياج الشركة.وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة، بهدف تمكين وتأهيل الكادر السعودي، وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الغذاء، بما يحقق متطلبات سوق العمل في توفير الفرص للشباب .ووقعها من جانب المعهد المدير التنفيذي إبراهيم العقيلي، وعن شركة CGS فراس بن بسام الجميعة، بحضور مسؤولي المعهد والشركة، وعدد من المختصين والإعلاميين.يشار إلى أن المعهد يلبي احتياجات التوظيف ومتطلبات سوق العمل، ولديه تجارب وخبرات سابقة في هذا المجال، حيث ساعد الشركات التي لديها خطط لتوطين وتدريب السعوديين في الوظائف التقنية.يذكر أن معهد الصناعات الغذائية يعد أحد برامج المركز الوطني للشركات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم من صندوق الموارد تنمية الموارد البشرية "هدف"، كما عقد عدة شراكات توظيف مع العديد من الشركات بهدف تدريب الكوادر السعودية في مجال صناعة الغذاء.// انتهى //20:07ت م0183