غزة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسطالب عدد من القوى الفلسطينية اليوم، المجتمع الدولي برفع الحصار عن قطاع غزة المستمر للعام الـ16 على التوالي، وأن يمارس الشعب الفلسطيني حقه في الاستفادة من ثرواته الطبيعية والغاز الطبيعي في عرض البحر.جاء ذلك خلال وقفة نظمتها فصائل العمل الوطني والإسلامي في ميناء غزة بمشاركة قوارب الصيد على متنها عدد من المشاركين رافعين شعارات تطالب برفع الحصار وفتح المعابر وتوفير ممر مائي يمكن الشعب الفلسطيني من الحركة إلى العالم الخارجي واستغلال ثرواته الطبيعية كالغاز قبالة سواحل غزة.//انتهى//20:22ت م0184