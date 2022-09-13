الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسحصلَ محافظ هيئة المواصفات السعودية ورئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد بن عثمان القصبي على جائزة العام 2022م من مجلس الكودات الدولي (ICC)، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمجلس الكودات العالمي والمقام في الولايات المتحدة الأمريكية.وجاء فوز القصبي بهذه الجائزة نظير جهوده في قيادة اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي وإسهاماته في مجالات جودة وسلامة البناء.ورفعَ القصبي بهذه المناسبة الشكر لمقام خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانِ بنِ عبدِالعزيز آل سعود ولسموِّ وليِّ عهدِه الأمين – حفظهما الله – لدعمهما اللامحدود للجهود الوطنية في مجالات كود البناء السعودي المتنوعة،ودعم النشاطات والسياسات الوطنية المتعددةفي مجالات الجودة والسلامة.وأشارَ إلى أن هذه الجائزة تأتي تتويجاً للجهود الحثيثة لجميع أعضاء اللجان الفنية والاستشارية التي شاركت في إعداد وتطوير وتنفيذ متطلبات كود البناء السعودي، وممارسات الأداء المتميز التي عملت عليها اللجنة خلال مراحل إطلاق الكود واعتماده عام 2018م، وتنفيذ المبادرات الإستراتيجية والمشاريع التحسينية المرتبطة به، وتطوير النظم المستخدمة في التشييد والبناء.كما كان لتضافر جهود الجهات من القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة أكبر الأثر في تحقيق مستهدفات هذا المشروع الوطني.يُذكر أن نظام تطبيق كود البناء السعودي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/4/1438هـ، ويُعدُّ الكود المرجع العلمي الذي يضمن الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تضبط جودة البناء والصحة العامة وتحافظ على سلامة المنشآت وقاطنيها، وتسهم في زيادة العمر الافتراضي للمباني، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بأنواعها، وخفض تكلفة التشغيل والصيانة للمباني، وزيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية وفق المعايير الدولية.كما يسهم الكود في توحيد وتصحيح الممارسات المهنية للجهات التي تعمل في قطاع البناء والتشييد.ويُعدُّ مجلس الكودات الدولي (ICC) منظمة غير ربحية تعمل على ابتكار كودات بناء نموذجية في الولايات المتحدة، منذ أكثر من 100 عام من الخبرة في مجال سلامة المباني، ويضُمُّ في عضويته أكثر من64,000 عضو من مختلف المجالات المهنية، بما في ذلك المهندسون المعماريون والمهندسون والمقاولون والمصنعون والمسؤولون الحكوميون والطلاب.// انتهى //20:41ت م0187