كراتشي 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسوصلت إلى مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية - اليوم - طائرة إغاثية تحمل على متنها 90 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية يستفيد منها أكثر من 9500 متضرر، تشكل أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الشقيقة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي، و القنصل العام في كراتشي بندر بن فهد الدايل، ووزير القوى العاملة في إقليم السند سعيد غني.وأوضحَ السفير المالكي أن المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب الباكستاني تأتي للتخفيف من معاناة المتضررين من موجة السيول والفيضانات التي ضربت عدداً من المدن والأقاليم الباكستانية ونجم عنها خسائر بليغة في الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن ذلك يجسِّد العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وهي امتداد لدعم المملكة لباكستان في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية.وتأتي هذه المساعدات تجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.// انتهى //20:43ت م0188