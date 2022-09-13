سياسي / سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية غواتيمالا
الثلاثاء 1444/2/17 هـ الموافق 2022/09/13 م واس
جدة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية جمهورية غواتيمالا ماريو بيكر.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
20:50ت م
0189