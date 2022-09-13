جدة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية جمهورية غواتيمالا ماريو بيكر.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:50ت م0189