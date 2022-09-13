الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأقامت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت " اليوم- بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية، وبالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة معرض "أكنان 2"، الذي يضمُّ عدداً من اللوحات والأعمال الفنية التشكيلية والمنحوتات باتجاهات مختلفة ثنائية وثلاثية الأبعاد.وتهدف الجمعية من خلال إقامة المعارض إلى السعي للتعريف بالمبدعين السعوديين في الرياض والمقيمين ونشر الفنون التشكيلية بجميع أنواعها، كما يتيح للفنان السعودي التعبير عن تاريخه وموروثه الفني والحرص على حفظ حقوقه الفكرية والفنية والمادية، ودعم السوق الفني المحلي.ويشرع المعرض أبوابه يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً خلال الأيام 14 - 15 - 17 سبتمبر 2022م.// انتهى //20:52ت م0190