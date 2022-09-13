الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي " دوائي " - اليوم - حملةً توعوية عن التخطيط للحمل والاحتياطات الدوائية تحت شعار "أمومة وأمان" بمشاركة أكثر من 30 جهة صحية وتعليمية في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الصيدلي السعودي الذي يوافق 20 سبتمبر من كل عام.وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي وتثقيف أفراد المجتمع حول الاستخدامات الدوائية عند التخطيط للحمل؛ لضمان حمل آمن وصحة جيدة للمرأة والطفل، وبناء نتائج لدراسات محلية وطنية حول تأثيرات التهاون في الإرشاد الطبي والصيدلي قبل التخطيط للحمل، حيث بلغ معدل إصابة الحوامل في المملكة بسكري الحمل 24%، فيما يُعد هذا المعدل الأعلى بين النساء في العالم.وأشارت الجمعية بأن يوم الصيدلي السعودي يهدف إلى إبراز الإنجازات والنجاحات التي يقوم بها الصيدلي السعودي وتفعيل دوره في المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة.يذكر بأن دوائي فعلت الحملة التوعوية للتخطيط للحمل والاحتياطات الدوائية "أمومة وأمان" افتراضياً عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي وكذلك دعم الجهات الصحية والتعليمية بإقامة فعاليات ومعارض توعوية في مختلف مناطق المملكة خلال المدة من 14 - 20 سبتمبر الجاري ، حيث استخدمت أساليب للتوعية الحديثة شملت العديد من الجوانب الصحية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز برامج الصحة العامة بما ينعكس إيجاباً على مستوى صحة الفرد والمجتمع، ويسهم في نشر الوعي الدوائي.// انتهى //21:10ت م0191