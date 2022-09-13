سنغافورة 17 صفر1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم - خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة - معالي وزير الخارجية السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان ، ومعالي وزير التعليم السنغافوري تشان تشون سينغ .و شاركَ الوزير الإبراهيم في عدد من الزيارات الميدانية، حيث استقبله الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس تطوير الأعمال لـ PSA International وان تشي فونج في مقر هيئة ميناء سنغافورة، كما التقى رئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية بجمهورية سنغافورة الدكتور بيه سوان جين خلال جولاته الميدانية لعدد من المعارض والمراكز المحلية .واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط خلال اللقاءات العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وبحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم كل ما ينعكس على تنمية وازدهار البلدين.حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.// انتهى //21:20ت م0192