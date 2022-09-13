الرباط 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، في عاصمة كازاخستان نور سلطان اليوم، برئيس جامعة أوراسيا الوطنية الدكتور إيرلان سديقوف، لبحث آفاق التعاون المشترك في إطار الاهتمام الذي توليه المنظمة للتعاون مع الجامعات بغية الإسهام في قيامها بأدوارها الحيوية.وذكر - بيان للمنظمة من مقرها بالرباط- أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة إنشاء كرسي بحثي للإيسيسكو في جامعة أوراسيا الوطنية، والتعاون في توفير منح دراسية لفائدة طلاب من العالم الإسلامي، وتنظيم مؤتمرات وندوات دولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وبالمناسبة أعلن رئيس جامعة أوراسيا أن المجلس العلمي الأعلى للجامعة قرر منح الدرجة العلمية العليا للدكتور المالك؛ تقديراً لجهوده المتميزة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، ولدعمه البحث العلمي والكراسي العلمية.كما ألقى المالك كلمة امام طلبة الجامعة تحدث فيها عن جامعة الغد، وما يجب أن تكون عليه في الوقت الراهن، بأن تتبنى الفكر الاستشرافي، لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتقلبات الذكاء الاصطناعي، ويتحقق على أيديها مجتمع الكفاية والعدالة الاجتماعية.//انتهى//21:21ت م0193