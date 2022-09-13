الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسشهرت وزارة التجارة بمواطن مخالف استغل حسابه في تطبيق "سناب شات" في بيع وتسويق منتجات ( أحذية وشنط نسائية ) مغشوشة ومقلدة، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي يٌدينه بارتكاب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية.وضبطت الأدوات المستعملة في تقليد وتزوير العلامات التجارية المسجلة، وحجزت البضاعة المقلدة بعد تنفيذ كمين على مقر المخالف في حينه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بمنطقة الرياض، والهيئة السعودية للملكية الفكرية.ونشرت الوزارة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، ومصادرة الأدوات والمنتجات المستخدمة في الجريمة، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.وكانت وزارة التجارة قد ضبطت المواطن وهو يسوق منتجات نسائية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية عبر حسابه في «سناب شات» ويقوم بإيصالها إلى المشترين عبر سيارات فارهة.وتؤكد التجارة حرصها على حماية وحفظ حقوق المستهلك وضبط مخالفي أنظمة حماية المستهلك وإحالتهم إلى القضاء لتطبيق العقوبات ضدهم، كما تحث الوزارة على الإبلاغ عن المخالفين عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز الاتصال الموحد على الرقم 1900.// انتهى //21:22ت م0194