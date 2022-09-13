الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأقامت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية على هامش مشاركتها في فعاليات " القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" المقامة حالياً في الرياض معرضاً تعريفياً بمنتجاتها في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي.وتضمَّنت أركان المعرض - الذي افتتحه مساء اليوم رئيس " كاوست" الدكتور توني تشان بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي ورئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران وجمع من المهتمين والإعلاميين- عروضاً مرئية للبرامج ونماذج للأجهزة التي تعملُ بتقنية الذكاء الاصطناعي؛ بهدف الرفع من مستوى الوظائف الحيوية وتوفير الوقت والجهد؛ الأمر الذي يبرهنُ على أهمية هذه التقنية ودورها في مستقبل البشرية.ويعكسُ المعرضُ دورَ "كاوست" كموسسة أكاديمية فاعلة في العناية بالقدرات البشرية والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والمنطقة مدعومة ببنيتها التحتية التي تضمُّ تقنياتٍ متقدمةً يُشغِّلُها خبراء رائديون، فضلاً عما تمتلكه من شراكات تعاونية متميزة مع مؤسسات رئيسية من القطاعين العام والخاص في المملكة؛ مما أسهم في تضمين الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات الحيوية كالأمن والطاقة وتحليلات البيانات والصحة.وأبرزَ المعرضُ تقنياتِ الذكاء الاصطناعي في مجال التعلُّم الموجهة لطلاب الجامعات السعودية، وتحرير الصور، وتوفير الطاقة في الصناعات، وتحسين الأداء، إلى جانب الشراكات المتقدمة.وأبرزت "كاوست" في معرضها قدرةَ الذكاء الاصطناعي على تطوير وظائف الآلة وتنظيم دورة عملها بدرجة عالية من الكفاءة، ومن ذلك جهاز تغذية الشعاب المرجانية، وطائرة الدرون الخاصة بمهام المسح الجغرافية على نطاق واسع مع دقة متناهية في المعلومات.// انتهى //21:31ت م0195