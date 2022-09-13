أبيدجان 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي، اليوم، وفداً من مجموعة الصداقة البرلمانية السعودية الإيفوارية برئاسة النائب فاموسا كوليبالي.وجرى خلال اللقاء، بحث سُبل التعاون المشترك بين بين البرلمان الإيفواري ومجلس الشورى بالمملكة وسبل تعزيزها وتطويرها.//انتهى//21:37ت م0198