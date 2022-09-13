هانوي 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية محمد بن إسماعيل دهلوي، قدرة الصناعة السعودية على المنافسة عالمياً، حيث أثبت المنتج الصناعي الوطني كفاءته؛ بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030م .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء مصنع الزامل للحديد في العاصمة هانوي: " إن جمهورية فيتنام تشهد إقامة العديد من المشروعات والمصانع السعودية؛ ما يعزز التطور الذي شهدته التنمية في القطاع الصناعي؛ وتعد الصناعة من أهم الروافد الاقتصادية في رؤية المملكة 2030؛ وذلك بتشجيع الاستثمارات الصناعية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تزيد من تنافسية قطاع الصناعة ومضاعفة حجمه وارتفاع صادراته.وبين أن مرور 25 عامًا على إنشاء مصنع الزامل للحديد في العاصمة هانوي؛ يبرهن تميز الصناعات السعودية في الخارج والداخل وإمكانيتها في الإمداد والتوريد العالمية، ويعزز دعم الصناعات السعودية في الخارج، وتنوع موارد الاقتصاد الوطني بوصفه أحد أهداف الرؤية الطموحة، وهو من ثمار اهتمام القيادة الرشيدة بالتنمية الصناعية، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة والتشجيع، لتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي؛ بالشراكة مع القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة.وأبرز السفير دهلوي ما شهدته التجارة الخارجية السعودية من تقدم ونمو ملحوظ؛ موفر لها جميع التسهيلات والممكنات والدعم المقدم من الجهات ذات العلاقة؛ ويأتي هذا لما تتمتع به المملكة من مكانة اقتصادية عالمية؛ انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدعم الصناعة السعودية محلياً ودولياً؛ مشيراً إلى أن المصانع السعودية في الخارج حظيت بثقة المستهلك الدولي لما تتمتع به من جودة وتميز وفقاً للمعايير العالمية؛ مما أهل المنتجات السعودية لتنافس بقوة المنتجات العالمية الأخرى.// انتهى //21:42ت م0199