واشنطن 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسارتفع معدل الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية للعام الثاني على التوالي، مع التعافي البطيء للاقتصاد من تداعيات جائحة “كوفيد-19”.وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، أن معدل الفقر ارتفع إلى 11.6 % بنهاية عام 2021م، مقابل 11.4 % في العام السابق له، ما يعادل 37.9 مليون أمريكي.وسجل متوسط دخل الأسر المعدل وفقاً للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 70.784 ألف دولار في العام الماضي، مقابل 71.18 ألف دولار في عام 2020م.وبلغ معدل البطالة السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي 5.3%، بعد أن شهد قفزة في عام 2020م عند 8.1%، ومقارنة بنحو 3.7% في عام 2019م.//انتهى//22:03ت م0200