الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأعلنت وزارة الرياضة عن إطلاق مؤتمر صحفي يقام بشكل دوري يستعرض جميع القضايا المتعلقة بالقطاع الرياضي، ويعزز جوانب التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.وسيقام غداً المؤتمر الصحفي الأول بهذا الخصوص، عند الثانية ظهراً بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام.وأوضح مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور رجاءالله السلمي أن المؤتمر الدوري سيستعرض المستجدات والقضايا المتعلقة بالقطاع الرياضي، والإجابة عن جميع الاستفسارات من مختلف وسائل الإعلام، والتي تهم الشارع الرياضي.وأكد الدكتور السلمي أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لحرص صاحب السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على تعزيز الدور التكاملي بين وزارة الرياضة ووسائل الإعلام والجماهير الرياضية، وإيضاح كل ما يتعلق بالقطاع الرياضي بكل شفافية ووضوح.// انتهى //22:31ت م0202