نيويورك 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1276.37 نقطة إلى 3.94% ليغلق عند 31104.97 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 177.72 نقطة إلى 4.32% بـ 3932.69 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 632.84 نقطة إلى 5.16% بواقع 11633.57 نقطة.//انتهى//23:34ت م0206