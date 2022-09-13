اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الثلاثاء 1444/2/17 هـ الموافق 2022/09/13 م واس
نيويورك 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1276.37 نقطة إلى 3.94% ليغلق عند 31104.97 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 177.72 نقطة إلى 4.32% بـ 3932.69 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 632.84 نقطة إلى 5.16% بواقع 11633.57 نقطة.
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