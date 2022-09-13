الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسوقّع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ - اليوم - مذكرة تفاهم بين كرسي التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي وهيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، مثلها في التوقيع الرئيس التنفيذي المكلف ناصر بن راشد الناصر .وتضمنت مذكرة التفاهم عدة بنود، تشمل التعاون البحثي بمجالات تنمية الغطاء النباتي، بالإضافة إلى التدريب وتنظيم ورش عمل، وتنفيذ البرامج والحملات البيئية التوعوية.وأوضح الدكتور آل الشيخ أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز أواصر الشراكة البحثية، ومد جسور التعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة على البيئة، لتتظافر الجهود بما يعود بالنفع على الوطن والمجتمع، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.من جانبها أفادت المشرفة على الكرسي الدكتورة أسماء الحقيل بأن هذه المذكرة تأتي تفاعلاً مع المبادرات الوطنية الطموحة في مجال تنمية الغطاء النباتي، وتهدف إلى تفعيل الشراكات الوطنية للإسهام في تعزير دور الغطاء النباتي في مواجهة المشكلات البيئية الناتجة عن التغير المناخي.// انتهى //23:37ت م0207