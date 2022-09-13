الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسزار ضيوف "مؤتمر مستقبل التحلية الدولي " - أمس - مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض.وأقام المركز خلال الزيارة حفل تخلله عدد من الفعاليات واللوحات الفنية، بمشاركة الفرق الشعبية التي قدمت العرضة السعودية وفن السامري، إضافة إلى عرضاً حياً للخيل السعودية الأصل والمنشأ وعدد من السلالات العربية الأخرى التي يمتلكها المركز.واختتم الضيوف الزيارة بالتقاط الصور التذكارية مع الخيل العربية والصقور، مبدين إعجابهم بالمركز وبالفعاليات التي أقيمت بهذه المناسبة.// انتهى //00:36ت م0001