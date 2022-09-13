ليفربول 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسفاز فريق ليفربول على ضيفه أياكس أمستردام بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، على ملعب "أنفيلد رود" ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وتقدم ليفربول عن طريق لاعبه محمد صلاح في الدقيقة 16، وتعادل أياكس عن طريق لاعبه محمد قدوس في الدقيقة 27, وسجل جويل ماتيب هدف الفوز لصالح ليفربول في الدقيقة 89.وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني متساويًا مع آياكس نقطياً.// انتهى //00:36ت م0002