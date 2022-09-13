جدة 18 صفر 1444هـ الموافق 14 سبتمبر 2022م واس‏أكد المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضايا الشرق الأوسط تشاي جيون، أن الصين تعد أكبر شريك تجاري للدول العربية على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين وصل في عام 2021م إلى حوالي 330 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 37 بالمائة على أساس سنوي.وقال جيون إن التعاون الصيني العربي قطع خلال السنوات الأخيرة شوطاً كبيراً في مجالات تقليدية منها الطاقة، والبنية التحتية، والطاقة الإنتاجية والمالية، وأيضاً في مجالات غير تقليدية مثل الاقتصاد الرقمي، والجيل الخامس، والفضاء، والأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبرى.جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية الذي عُقد عبر الاتصال المرئي.وأشار إلى أن مبادرة التنمية العالمية تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا التنمية ودعم الشركات الإنمائية العالمية وتعزيز التعاون الإنمائي الدولي وتسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بما يدفع تنمية عالمية خضراء أقوى.كما أن المبادرة تحافظ على روح الانفتاح والشمولية في الشراكة، وترحب بالمشاركة الواسعة من جميع الأطراف، وتسعى لتحقيق هدف عدم تخلف أي بلد عن ركب التقدم الحضاري والتنمية، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع الدول العربية لتحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس من خلال إجراءات عملية، وجعل الإنجازات التنموية تعود بالفائدة على الشعوب العربية والشعب الصيني.من جهتهم أشاد الخبراء والباحثون المشاركون في المنتدى بمبادرة التنمية العالمية، مؤكدين أهمية دورها في دفع عودة قضية التنمية إلى جدول الأعمال الأساسي الدولي، وتماشيها مع الإرادة والمساعي الصينية والعربية في السعي نحو السلم وتحقيق التنمية ودفع التعاون، الأمر الذي يوجب على الجانبين العمل على تعزيز تكامل المزايا، وتعزيز التعاون العملي في الابتكار العلمي والتكنولوجي، والأمن الغذائي، ومكافحة التصحر، وتحلية مياه البحر، وتغير المناخ، والبحث في مجال اللقاحات وتطويرها، والاقتصاد الرقمي، والحد من الفقر، وغيرها من المجالات.// انتهى //02:00ت م0004