طرابلس 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأعلنت وزارة الصحة الليبية إصابة 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود في مدينة سبها جنوب ليبيا.وذكرت الوزراة أن مركز سبها الطبي استقبل 13 إصابة جراء انفجار بمحطة وقود في سبها، مشيرة إلى أنه بحسب البيانات الأولية فإن درجة خطورة الحروق متفاوتة بين المصابين.ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار شاحنة وقود في بلدية "بنت بية" جنوبي ليبيا، مما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة 50 آخرين بجروح.// انتهى //05:35ت م0011