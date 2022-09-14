إسلام آباد 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم وصول أولى طائرات الجسر الجوي السعودي لإغاثة المتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية تحمل على متنها تسعين طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية.وسلطت الضوء على تكثيف السلطات الباكستانية جهودها لحماية مدينة بهان سيد آباد في ريف سهوان ومدينة دادو بإقليم السند الجنوبي من موجة فيضانا تتجه نحوها.وأخبرت عن مقتل خمسة أشخاص آخرين جراء الحوادث التي سببتها الأمطار والسيول في جنوب باكستان.وعرجت على زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى أوزباكستان هذا الأسبوع لحضور قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، حيث سيعقد على هامش القمة سلسلة من اللقاءات مع زعماء الدول المشاركة في القمة.وتطرقت صحف الأربعاء إلى التحدي الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي للأمن الداخلي في أفغانستان وباقي دول المنطقة.// انتهى //06:00ت م0012