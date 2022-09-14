رفحاء 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسواصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية طلعة التمياط جهودها لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية وتعزيز جودة الحياة، وذلك خلال شهر أغسطس 2022م، ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقاً لرؤية المملكة 2030.وأوضحت بلدية طلعة التمياط أن جهودها شملت قص وتهذيب وصيانة المسطحات الخضراء بمساحة تزيد عن 50,000 متر مربع، وإزالة 250 م3 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة نحو 70 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران ،وإصلاح 45 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات الأسفلتية،و120 متراً مربعاً من بلاط الأرصفة المتهالك والبلورات والإنترلوك، وتحسين وضع 16 حاوية نظافة، بالإضافة لتنفيذ 30 جولة رقابية على المنشآت التجارية، ونشاط بيع المواد الغذائية.وأكد رئيس بلدية طلعة التمياط المهندس فرحان الرويلي استمرار الحملة للحفاظ على المظهر العام وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية بما يضمن أنسنة المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للسكان.// انتهى //06:51ت م0013