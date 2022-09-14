مكة المكرمة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، ممثلة بإدارة التطهير والسجاد النسائية، مبادرة تعريف العاملات بالمسجد الحرام بوسائل السلامة والرعاية الصحية، تزامنًا مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية.وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والميدانية النسائية وضحة بنت عبدالرحمن عسيري، أن المبادرة استهدفت العاملات بالمسجد الحرام نظير مساهمتهن الفاعلة في خدمة قاصدات البيت الحرام من المعتمرات والزائرات، إضافة إلى تطهير جنبات المسجد الحرام وأروقته والمرافق الخارجية التابعة له ، ونشر ثقافة العناية بالصحة مابين العاملات وتعليمهن الطرق المثلى في التعامل مع الإصابات أو الحوادث الطارئة -لا قدر الله-.// انتهى //08:38ت م0018