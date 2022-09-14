جيزان 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى رؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على محافظات الحرث ، والدائر، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب.كما نبه المركز من تكون سحب و أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على كل من مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش ، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //08:42ت م0020