كراتشي 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسوصلت اليوم الطائرة الإغاثية الثانية إلى مدينة كراتشي، وعلى متنها 90 طناً من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية يستفيد منها أكثر من 9500 متضرر، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وتأتي هذه المساعدات تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.// انتهى //08:48ت م0021