جنين 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واساستشهد فجر اليوم، شابان فلسطينيان ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر بأن قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط واسعة في محيط حاجز الجلمة العسكري وأوقفت مواطنين وحاولت اعتقال الشابين وأطلقت النار عليهما وأصابتهما بجروح خطيرة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهادهما لاحقا.وأكدت المصادر أن الشابين من كفر غرب جنين، وتم احتجاز جثتيهما على حاجز الجلمة، دون الإعلان رسميا عن هويتهما ، فيما تم استدعاء لوالدي الشهيدين للتعرف عليهما.في غضون ذلك، قررت سلطات الاحتلال ،إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى يوم /الجمعة/، باستثناء مرور العمال والبضائع كالمعتاد .// انتهى //08:50ت م0022