المدينة المنورة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسقدّمت الأطقم الطبية والإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الرعاية والخدمة الطبية الطارئة لـ 1110 حالات في مواقع الخدمة خلال شهر أغسطس الماضي, ضمن الخدمات الميدانية التي تقدمها للمجتمع, ولزائري المدينة المنورة.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة باشرت 4838 بلاغاً لحالات إسعافية, جرى نقل 3646 حالة إلى المنشآت الطبية بالمنطقة لتلقي الرعاية الطبية.وأفاد أن الهيئة نفّذت خلال الشهر الماضي 49 برنامجاً ودورة تدريبية ومحاضرة توعوية استفاد منها 632 متدرباً ومتدربة, ضمن جهود الهيئة في مجال التوعية والتثقيف المجتمعي بأهمية تعلّم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة, إضافة إلى تنفيذ 59 مبادرة تطوعية منوعة, وبرنامج سفراء الحياة للإسعافات الأولية للمتطوعين الذي شارك في تنفيذه 951 متطوعاً لخدمة المجتمع.// انتهى //09:14ت م0024