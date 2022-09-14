بريدة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسحصل تجمع القصيم الصحي على اعتماد مركز الرعاية الصحي الأولية العبدلية بمحافظة البدائع، ومركز صحي التنومة بمحافظة الأسياح، من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، بعد اجتيازه تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة، والالتزام بتطبيق معايير الجودة، واجتياز التقييم الشامل وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور سلطان بن سعود الشائع، أن مجموع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتجمع التي حصلت على اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" بلغت 45 مركزًا صحيًا، بعد أن نجحت في اجتياز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها "سباهي CBAHI " بتميز، وهو ما يعد دليلًا على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين، التي ستسهم وبشكل فعال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية، بما يعزِز ثقة المرضى بجودة الخدمة المقدمة، ويتماشى مع مبادرات برنامج التحول ضمن ورؤية المملكة 2030.وأكد أن التجمع يولي تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية في جميع مكونات التجمع من مستشفيات ومراكز تخصصية ومراكز رعاية صحية أولية، أهمية بالغة، مشيراً بأن التجمع يسعى دائماً إلى حصول جميع منشآته الصحية على الإعتمادات المحلية والعالمية، بدعم ومتابعة وإشراف من سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.// انتهى //09:25ت م0025