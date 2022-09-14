الرباط 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالبلاد، رغم تسجيلها انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق الدولية.ولفتت إلى انطلاق أعمال اجتماع مدراء الحماية المدنية بالدول الأفريقية أمس بالرباط، لبحث سبل التنسيق بينها وتبادل الخبرات والتجارب.وأبرزت تحذير منظمات الإغاثة، من أن نحو سبعة ملايين طفل أو ما يعادل ثلث الأطفال في السودان لم يلتحقوا بالمدارس ولم يحصلوا على فرصتهم في التعليم إلى الأن.ونشرت صحف الرباط تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، أن البشرية تسير في الاتجاه الخاطئ في مجال التغير المناخي بسبب إدمانها على الوقود الأحفوري الذي يتسبب في الاحتباس الحراري.// انتهى //09:32ت م0026