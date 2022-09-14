الدمام 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأجرى المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية 152077 فحصًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.وأوضحت صحة الشرقية أن المركز أجرى 73106 فحوص لعينات ما قبل التوظيف، و9661 لحالات الاشتباه بقضايا جنائية، و13316 لحالات السموم الإسعافية، فيما بلغ عدد فحوصات الضبطيات الخاصة بالكيمياء الشرعية 41352 فحصًا، فيما قدم المركز فحوصات المعايرة الدوائية العلاجية للمستشفيات لعدد 2418 عينة، إضافةً إلى التحليل الكيميائي والبكتيري لعينات مياه الغسيل الكلوي والتي بلغت 5521 اختبارًا تحليليًا.وأشارت إلى أن المركز يرتبط بجميع الجهات الحكومية والخاصة عن طريق المنصة الوطنية "أوتار"؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة.يُذكر أن المركز حاصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض، والاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك بعد استيفاء معايير ومتطلبات الجودة والتدريب الصحي المهني.// انتهى //10:34ت م0032