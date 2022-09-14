الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسانضم عدد من طلاب الدراسات العليا من أرقى المعاهد والجامعات العالمية في العالم إلى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تواصل أعمالها لليوم الثاني في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.ويمثل الطلاب دول : أمريكا، وبريطانيا، والهند، والأردن، والجزائر، وكوريا الجنوبية يدرسون في أبرز المعاهد والجامعات منها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وكلية الملك في لندن، وجامعة السوربون في باريس، وجامعة أكسفورد في لندن.وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بجذب القدرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز دور الشباب المتميز وتمكينهم انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ورهانها على الشباب.وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك الطلاب الزوار في حوارات التبادل المعرفي لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي وتعريفهم بجهود المملكة في ريادة مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ومستقبل القطاع خلال رحلة سيقودها الطلاب السعوديين مع زملاءهم من الطلاب الأجانب.وتُعدّ القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية منصةً سنوية تجمع قادة الفكر والمبدعين وصناع القرار والخبراء والمختصين والأكاديميين في القطاعات الحكومية والخاصة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرين ورجال الأعمال؛ لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجالات متفرقة.// انتهى //10:34ت م0033