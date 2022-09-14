القاهرة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القمة المصرية القطرية التي عُقِدَت في الدوحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأشارت إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تحقيق الاستفادة من السوق المصرية كمحور إقليمي للتصنيع بهدف النفاذ للأسواق في أفريقيا والدول العربية، وكذلك أهمية تنوع مناطق التصنيع والإنتاج في البلاد.وتابعت صحف الأربعاء زيارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإسباني "خوسيه ألباريس"، بشأن سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية وإسبانيا خلال الفترة المقبلة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت ١٥ فلسطينيًا.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى انطلاق أعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث سُبل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والإدارة البيئية المستدامة والأمن في العالم.// انتهى //10:41ت م0034