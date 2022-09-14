حفرالباطن 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسقدم مركز طب الأسنان التخصصي في محافظة حفر الباطن خلال الشهر الماضي خدماته لـ 3799 شخصاً، فيما بلغ مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 717 مراجعاً، وجراحة اللثة 59، وعيادة التركيبات 311.وأوضحت الصحة، أن المركز قدم خدماته لـ 453 شخصاً في عيادة علاج جذور وعصب الأسنان، واستفاد 394 طفلاً من عيادة طب أسنان الأطفال، كما تابع 379 مراجعاً عيادة تقويم الأسنان، والعلاج التحفظي 145، وصحة الفم والأسنان 110 مراجعين، وبلغت فحوصات الأشعة 692 فحصاً.// انتهى //10:42ت م0035