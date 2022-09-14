الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأبرمت الشركة السعودية للكهرباء، على هامش مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية، مذكرات تفاهم مع كل من شركة مايكروسوفت، ويوداسيتي، وداتاروبوت.وتهدف المذكرة الموقعة مع مايكروسوفت إلى استدامة ورفع المهارات في الذكاء الاصطناعي، فيما جاءت مذكرة التفاهم مع يوداسيتي بهدف تطوير المهارات وفق مسارات التعلم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.كما جرى توقيع مذكرة مع داتاروبوت لتطوير التعلم وتنفيذ الحلول الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي.وتأتي هذه الشراكات لتعزيز جهود الشركة في رحلة الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع استراتيجية التحوّل الرقمي بالشركة السعودية للكهرباء.// انتهى //10:45ت م0036