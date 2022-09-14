الباحة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة 1566 بلاغًا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت عدد الحالات الإسعافية 1446 حالة، وجرى نقل 869 حالة لمستشفيات المنطقة ومحافظاتها .كما نفذ فرع الهيئة بمنطقة الباحة 16 مبادرة تطوعية خلال الشهر الماضي شارك فيها أكثر من 272 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 2578 ساعة تطوعية، واستفاد من تلك المبادرات 4197 مستفيدًا، إلى جانب تنظيم محاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 1806 مستفيدًا.وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد .// انتهى //10:56ت م0039