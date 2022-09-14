المدينة المنورة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأعلنت جامعة طيبة انتهاء مرحلة القبول على برامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ, بقبول 13752 طالباً وطالبة في جميع برامج الجامعة الأكاديمية بالمدينة المنورة وفروعها بالمحافظات, بعد اكتمال المقاعد الشاغرة التي اُعتُمدت من مجلس الجامعة, وفق القدرة التشغيلية لكليات الجامعة.وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور رياض اللهيبي أن النظام الإلكتروني للقبول بالجامعة تلقى أكثر من 50 ألف طلب للالتحاق بالبرامج الأكاديمية بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم, مبيناً أنه جرى قبول الطلاب وفق التخصصات المعلنة, حيث جرى استدعاء الطلاب الذين تم قبولهم على دفعتين من بينهم 315 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة, إضافة إلى 32 طالباً وطالبة من الموهوبين, فيما سجّلت أعلى نسبة للقبول في الجامعة 99.9992% بشطر الطالبات.// انتهى //10:57ت م0040