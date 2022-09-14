الأحساء 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، برنامج تنمية مهارات قيادات مؤسسات القطاع غير الربحي بالمحافظة، الذي يقام بجامعة الملك فيصل خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الحالي بمشاركة واسعة من المؤسسات غير الربحية.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن هذه البرامج التدريبية تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف بشكل رئيس دعم تنمية المهارات والقدرات لجميع الفئات، ومن بينها القيادات في كافة قطاعات المجتمع، مثمناً لسمو محافظ الأحساء رعايته لتدشين هذا المشروع المجتمعي، ودعمه الكبير والمستمر لجهود الجامعة في خدمة المجتمع.من جانبه، أكد وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مقبل العيدان، حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي، والتعرف على احتياجه من البرامج التطويرية استكمالاً لدورها في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن برنامج هذا العام يأتي امتداداً لبرامج مستمرة جرى إطلاقها لصقل وتنمية مهارات وقدرات أفراد المجتمع المحلي.بدوره، أوضح المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور محمد العيد، أن الجامعة وجهت دعوة المشاركة لأكثر من (60) جهة للاستفادة من هذا البرنامج، الذي يضم 13 دورة تدريبية، بواقع 48 ساعة تدريبية، بمشاركة 14 مدربًا، في مجالات؛ مهارات إدارة المواهب في المنظمات، والتوازن المالي، وفن كتابة مبادرات خدمة المجتمع، والإبداع الإداري والتفكير الابتكاري، وفنون صياغة الخطابات الرسمية والأخبار الصحفية، ومهارات المتحدث الإعلامي، وخدمات جوجل الإحترافية، وأدوار مؤشرات الأداء في تحقيق الاستدامة المؤسسية، وآليات إدارة التدريب والتطوير، والأعمدة الخمسة في الإدارة، ومهارات بناء وإدارة فرق العمل، ومهارات الاتصال الفعال، ودراسة المشاريع المجتمعية باستخدام مايكروسوفت بروجكت.وتضمن الحفل عروضاً تعريفيةً، وتكريمًا للجان التنظيمية والمدربين.// انتهى //10:59ت م0042