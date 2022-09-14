مكة المكرمة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 ماحتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، ممثلة بوكالة المعارض والمتاحف باليوم العالمي للإسعافات الأولية من خلال تنظيم لقاء تعريفي عنها، وذلك بمقر الرئاسة بالعاصمة المقدسة.وتطرق اللقاء إلى أهمية الإسعافات الأولية ومبادئها ومعرفة أساسياتها، وطرق التعامل مع أي حالة طارئة بطريقة صحيحة، إضافة إلى سرد إحصائيات برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر السعودي مع الرئاسة ومع القطاعات العاملة في المسجد الحرام.واستعرض مدير الاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بن محمد بادومان، تاريخ بداية البرامج التدريبية الذي تضطلع بها الهيئة وأهميتها للمجتمع مع المطالبة بزيادة أعداد المتدربين على الإسعافات الأولية لحفظ الأرواح وخاصة في الحرمين الشريفين من خلال مباشرة أي حالة طارئة بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى التعاون البناء بين الهيئة والرئاسة في هذا المجال في سبيل التسهيل والإطمئنان على سلامة ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.من جانبه نوه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون، بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والرئاسة من أجل نشر ثقافة الإسعافات الأولية ودور منصة متأهب للتسجيل في برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية في دورات حضورية أو عن بعد، مع تكثيف الدورات بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية.// انتهى //11:02ت م0043