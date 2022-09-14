القاهرة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أهمية تعزيز ممارسة الديمقراطية في الدول العربية، ودعم البرامج الوطنية المُكَرّسة لتوطيد الديمقراطية، باعتبارها النواة الأساسية لنهضة الشعوب والأمم.وأشار العسومي في بيانٍ له اليوم، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، إلى حرص البرلمان العربي على إرساء قواعد الديمقراطية وتعزيز مفاهيمها، ورفع الوعي العربي العام بالأسس الصحيحة لممارستها، لافتًا الانتباه إلى أهمية ترسيخ أواصر الديمقراطية لبناء عالم أكثر مساواة وشمولاً واستدامة.وأوضح رئيس البرلمان العربي أن اليوم الدولي للديمقراطية يمثل فرصة للإشارة إلى النماذج الديمقراطية في الدول العربية التي تجسد مفهوم ديمقراطية الشكل والمضمون، مشددًا على أهمية التثقيف والتوعية السياسية لكل فئات الشعوب العربية.// انتهى //11:09ت م0045