الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسخصصت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بريداً إلكترونياً للفتاوى العامة، وبريداً إلكترونياً لفتاوى الطلاق.وأوضح معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، أن البريد الإلكتروني للفتاوى العامة fataw@alifta.gov.sa، يتضمن إرشادات طلب فتوى عامة، ويتطلب كتابة الاسم الثلاثي، وبلد الإقامة الحالي، وتحديد جنسية طالب الفتوى، ورقم الهوية أو الإقامة أو جواز السفر. أما البريد الإلكتروني لفتاوى الطلاق talak@alifta.gov.sa ، فيتضمن إرشادات طلب فتوى الطلاق، ويتطلب كتابة الاسم الثلاثي، وبلد الإقامة الحالي، وتحديد جنسية طالب الفتوى، ورقم الهوية أو الإقامة أو جواز السفر، مع إرفاق محضر واقعة طلاق من جهة معتمدة.كما اعتمدت الرئاسة عدداً من الجهات لإثبات واقعة الطلاق، في فروع الرئاسة في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والجوف، وجازان، ونجران، والباحة، والحدود الشمالية، وكذلك المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة بالرياض، والمحاكم العامة في مناطق ومحافظات: السليل، وتربة، والجبيل العامة، وضمد، وخميس مشيط وعسير، ورأس تنورة، وطريب، ورجال ألمع، والقنفذة، والزلفي.يأتي ذلك حرصاً من الرئاسة بما يعود بالمصلحة والنفع ويسهم في تحقيق رؤية الرئاسة وإيصال رسالتها وخدماتها لشرائح المجتمع كافة.// انتهى //12:21ت م0060