الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسشهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة "أنتل"، للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة وتحليلها.جاء ذلك خلال حضور معاليه أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.ووقّع المذكرة من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة الدكتور عبد الحميد بن عبدالله العليوي، فيما وقّعها من جانب شركة أنتل، مدير عام الشركة في المملكة المهندس أحمد العبد الجبار.وأوضح الدكتور العليوي، أن توقيع المذكرة يمثّل أحد أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التقنية الحديثة والناشئة مثل: إنترنت الأشياء، والواقع المعزز، والاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية، ورفع قدرات البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتي تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لأهداف استراتيجية التحول الرقمي للوزارة للسنوات الأربع المقبلة.من جانبه، أعرب المهندس أحمد العبد الجبار عن سعادته بهذا التعاون، مبينًا أن الشركة تختص بعددٍ من المجالات التقنية مثل : إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السائدة، وسينعكس دورها على تعزيز مذكرة التفاهم مع الوزارة.// انتهى //12:22ت م0061