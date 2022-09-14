الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأصدرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، كتاباً بعنوان " فتاوى نور على الدرب" لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى.ويعد الإصدار الجزء الخامس من سلسلة فتاوى نور على الدرب للشيخ صالح الفوزان في كتاب البيوع، وسيليه - بإذن الله تعالى الجزء السادس بقية كتاب المعاملات.// انتهى //12:22ت م0062