المذنب 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة المذنب اليوم، حفل تكريم للطلاب الفائزين بمسابقة الماهر لتلاوة القرآن الكريم، بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، وذلك بمقر مركز الوجيه إبراهيم بن علي العبودي بالمحافظة، بحضور مدير إدارة التعليم بالمذنب سليمان بن إبراهيم الحسياني، والمساعدين ومديري الإدارات والأقسام والطلاب الفائزين وأولياء أمورهم.وتضمن الحفل الذي شارك فيه 160 طالبًا، بعرض مرئي يحكي تقريراً موجزاً عن مسيرة المسابقة بكافة فروعها والمشاركين فيها، تلا ذلك الاستماع إلى نماذج من تلاوات الفائزين بالمسابقة.// انتهى //12:39ت م0064