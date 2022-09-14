شقراء 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسنظمت جامعة شقراء ممثلة في كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات اليوم، "هاكاثون المبرمجين" في نسخته الثانية، وذلك بالتزامن مع يوم المبرمجين العالمي، بمشاركة أكثر من 50 طالباً وطالبةً من مختلف التخصصات التقنية بالكلية، وذلك بهدف توظيف مواهبهم في البرمجة لمواجهة التحديات في مجال التقنية.وشهد "الهاكاثون" مشاركة وتفاعل طلاب وطالبات الكلية، والذين قدموا خلاله حلولاً رقمية مميزة لعدد من المشكلات في بيئة تسعى إلى تشجيع الطاقات الإبداعية والمواهب في تطوير مشاريعهم البرمجية.ويتيح الهاكاثون للطلاب والطالبات فرصة إبراز مهاراتهم وأفكارهم المستقبلية، وتطبيق خبراتهم في توظيف تقنيات لغات البرمجة وتطبيقها في وضع حلول جديدة لعدد من التحديات بما يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد، كما ستخضع المشاركات إلى تحكيم على يد لجنة متخصصة.// انتهى //12:46ت م0067