الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسناقشت اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023م الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الاجتماع الـ 43 للجنة، والذي عقد في مقر المكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، خلال الفترة 12-14 سبتمبر 2022م.وترأس الاجتماع المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس طارق عبدالكريم العوضي، وشارك -حضوريا وعن بعد - مختصون من مختلف إدارات وهيئات تنظيم الاتصالات بدول مجلس التعاون.وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المهمة ذات الطابع الفني في مجال قطاع الاتصالات اللاسلكية والطيف الترددي بدول المجلس، منها خطة الطيف الترددي الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، والإجراءات المتبعة لترخيص المحطات الراديوية على متن الطائرات، وتنسيق استخدام نطاقات التردد لأنظمة تقنية المدى الطويل (LoRa)، والنواحي الفنية والتنظيمية للتقنيات الحديثة والمستجدة، إضافة إلى استعراض تجارب الإدارات للعديد من المواضيع ذات الأهمية في مجال الاتصالات الراديوية.// انتهى //12:55ت م0071