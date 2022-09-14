الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (48) طنًا و(613) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، وطن و(519.3) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و(634) ألف قرص إمفيتامين مخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم (146) متهمًا، منهم (19) مواطنًا، و(127) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (87) من الجنسية اليمنية، و(32) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية العراقية، و(2) من الجنسية المصرية، و(1) من الجنسية الباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.// انتهى //13:00ت م0072