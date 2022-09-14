المدينة المنورة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسنظمت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، برنامج توعوي بعنوان "التعريف بأسماء الله الحسنى باللغة الأوردية" لقاصدات المسجد النبوي إشادة بالدور الدعوي للوكالة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين بعدة لغات لإثراء التجربة الدينية والثقافية لزائرات المسجد النبوي وهو أحد الأهداف الإستراتيجية التي يعمل عليها برنامج خدمة ضيوف الرحمن انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.وتضمن البرنامج عدة محاور رئيسة منها منزلة العلم بأسماء الله وصفاته، وعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، وعرض نماذج من أسماء الله الحسنى وذكر معانيها.// انتهى //13:03ت م0074