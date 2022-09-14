بانكوك 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المعرض العالمي للتنمية بين بلدان الجنوب 2022 م، والمنعقد في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2022م، بمشاركة العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الخبراء في المجالين الاقتصادي والتنموي.وحظي جناح المركز المشارك بفعاليات المعرض بزيارة نائب وزير الخارجية التايلندي أسري باكدي، ووكيلة الأمين العام للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أرميدا سلسيساه، و مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية شاهين بن علي الكعبي، الذين اطلعوا على محتوياته المختلفة التي اشتملت على شاشات مرئية وكتيبات تعريفية بالمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز التي بلغت 2.086 مشروعاً في 86 دولة حول العالم غطت مختلف قطاعات الدعم الإنساني بقيمة قاربت 6 مليارات دولار أمريكي، مشيدين بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به الجناح.ويأتي هذا المعرض الذي تستضيفه مملكة تايلند بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ، لتعزيز التعاون بين دول الجنوب من أجل التعافي المستدام من وباء كوفيد 19 ومعالجة انعدام الأمن الغذائي والتحديات العالمية الأخرى.// انتهى //14:12ت م0097