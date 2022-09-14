الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسعقد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض أمس، اجتماعاً مع المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بيدوليت.وأعرب معاليه عن حرص المركز لدراسة إمكانية التعاون الثنائي والتنسيق مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في سبيل خدمة الفئات المحتاجة ومكافحة الجوع في أنحاء العالم.من جانبه أبدى يرلان بيدوليت عن إعجابه بالآلية الاحترافية للمركز في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعوب المتضررة، ودوره المهم في توفير الأمن الغذائي للمحتاجين.وبحث الجانبان خلال الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيز الأمن الغذائي في مختلف دول العالم.// انتهى //14:13ت م0099